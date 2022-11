Détox digitale à Brive dans des lodges eco-construits

Des hébergements immergés en pleine nature, une vue à couper le souffle, les Collines de Sainte Féréole, près de Brive, offrent une occasion d'aération pour l'automne. Avec un argument prix qui ne dépare pas l'ensemble !

Les Collines de Sainte Féréole, c'est un ensemble atypique de "lodges" éco-construits par un constructeur de maison de Perpignan, en pleine nature près d'un village et à portée de Brive la Gaillarde, la bien nommée. D’immenses baies vitrées donnent une vue plongeante sur un superbe paysage Corrézien, tandis que les courbes naturelles du terrain donnent l’impression d’être seuls au monde. Les logements, semi enterrés et disposés en demi cercle au dessus d'un lac, offrent le sentiment d'être dissimulés comme autant d'affût de chasse, si ce n'est que les seule prises seront sans doute... photographiques!



Pour toute réservation , les futurs vacanciers bénéficient d’une réduction de 50€ sur leur séjour d’une semaine durant la Toussaint, compris entre le 18 novembre et le 1er décembre 2022. Ils pourront également bénéficier d’activités gratuites pour profiter pleinement de leur séjour corrézien :



• Balades à dos d’ânes

• Sorties nature

• Chasse aux Trésors Terra aventura avec prêt de GPS

• Découverte des oiseaux et fabrication de nichoirs et mangeoires



Les promos dans les eco-lodges de Brives :

• Pour un gîte 1/2 pers : 278 ! par semaine au lieu de 328 !

• Pour un gîte 4/6 pers : 394 ! par semaine au lieu de 444 !

• Pour un gîte 6/8 pers : 476 ! par semaine au lieu de 526 !

stage de Taï Chi et feng shui

Et pour profiter à plein des lieux, ils s'organisent du 8 au 11 décembre autour d'une cure de « Digital Détox » : 3 jours de stage de Taï Chi, pour se couper du quotidien, relaxer son corps et son esprit. Encadré par Franck Ferrière, professionnel de la F.F WUSHU, ce stage est accessible à tous niveaux. A raison de 6 heures par jour, il fera découvrir différentes facettes de la gymnastique ancestrale chinoise :



• Qi Kong : cette gymnastique traditionnelle chinoise est fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et associe mouvements lents,

exercices respiratoires et concentration.

• Taï Chi forme « 108 mouvements » : tous les mouvements composant une séance de Taï Chi seront découverts pour réaliser un enchaînement

• Initiation à la forme Yang et feng shui : réalisé en duo, cet exercice de concentration tourné vers la terre, chaque mouvement se confondant avec l’espace.

• Découverte du travail des armes : épée, sabre et bâton