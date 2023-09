vivre en Pays de Buëch

En plus d'être un pays de randonnées et VTT , le pays de Buëch offre sa nature aux contemplatifs

Passer la nuit dans les étoiles en Pays de Buëch

L’absence de pollution lumineuse due notamment aux villes et le climat particulièrement clément font des Hautes Alpes un haut lieu de l’observation des étoiles. Amateurs éclairés ou simples débutants, tous trouveront leur bonheur face à un ciel qui n’en finit pas de décliner ses planètes et ses constellations. Pour mieux comprendre ce que l’on voit et s’adonner à l’observation au télescope, une excellente adresse : le Mas des Grès. Aux commandes de l’endroit, Marc Bretton, un Lyonnais venu s’installer là avec sa famille pour s’adonner librement cours à sa passion,voir ausi son article "visiter l'Hérault".

Nichée au cœur des montagnes, à 5 km du village médiéval de Rosans, la propriété abrite un gîte composé de deux chambres et d’un appartement aménagés autour d’une grande piscine. Un peu plus haut, une grange transformée en centre d’astronomie et une esplanade servent de lieu d’observation privilégié dès que la nuit est noire. Sur place, tout est pensé pour que l’observation soit optimale. Un télescope permet d’admirer étoiles, voie lactée et nébuleuses quatre vingt fois agrandies et Marc, en bon professeur, déchiffre chaque constellation et ne tarit pas de détails sur chaque poussière d’étoiles. Tard dans la nuit, le ciel n’en finit pas de dévoiler ses secrets…

Apprendre à observer avec ses oreilles

Derrière un faux air d’adolescent, Lukas est un «interprète des symphonies nocturnes». Naturaliste hors pair, il est fin connaisseur des richesses de la faune et de la flore locales et possède une adresse certaine pour faire partager sa passion. Son moment favori : entre chien et loup. Alors que la nuit n’a pas encore fait totalement son office, il prend la tête de randonnées nocturnes qui emmènent les marcheurs sur les chemins de la Haute Vallée de l’Eygues. Entouré de crêtes calcaires qui drainent l’eau dans la vallée, l’endroit abrite une biodiversité très riche et constitue un milieu très favorable pour l’observation des rapaces.



Lukas, une main en creux autour de l’oreille, ne perd rien de tous les bruits alentours. Car c’est une randonnée qui se pratique les yeux au repos et les oreilles en alerte. Et pour qui se donne la peine d’écouter, quelle symphonie ! Là un rossignol, ici un hibou petit duc ou une caille des blés. Au fil de la marche, Lukas livre les secrets de la nature environnante, la vie quotidienne des castors qui peuplent la rivière, le langage des oiseaux, le sexe des arbres…. Entre poésie joyeuse et véritable découverte, la randonnée se termine sous un ciel rempli d’étoiles. On lève alors le nez au ciel et on oublie les bruits. Les yeux prennent le relais pour la fin du spectacle.