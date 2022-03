Maison à Perpignan et alentours : lutter contre les cambriolages

En cette période de vacances d’été où nombre d’estivants vont dans le Sud de la France, en matière de sécurité de votre maison ou de votre bureau, s’il est important de bien comprendre l’intérêt de mettre un dispositif de protection de maison - à penser dès l’origine avec votre entreprise de rénovation des Pyrénées Orientales, par exemple, voir https://www.tous-travaux-renovation.fr/artisan-renovation-argeles-canet-st-cyprien-banyuls-collioure-port-vendres-tarif-devis.html - il est aussi intéressant de comprendre comment les cambrioleurs préparent leurs méfaits dans une région comme Perpignan, très touristique.



Le repérage

C’est la première étape, les cambrioleurs vont observer le lieu, les points d’entrée les plus fragiles, les points de fuites et surtout votre façon de vivre. Fort de ces éléments les cambrioleurs agiront au moment où ils prennent le moins de risques. Noter que nombre de villes des Pyrénées orientales et du 66 ont souscrit à la charte « voisins vigilants » ce qui rend bien des services en cette période.

Le butin

Lors d’un cambriolage vous avez peu de risques de vous faire voler du matériel lourd et encombrant, bien qu’il existe des spécialistes des cambriolages dit « déménagement » de maison, ces cas sont néanmoins très rares, car particulièrement risqués. Ce qui sera donc visé en priorité est l’argent, les bijoux, le petit électronique.

Les horaires

Contrairement aux idées reçues, la majorité des cambriolages a lieu en journée, en effet les cambrioleurs cherchent à éviter de croiser les propriétaires visés, surtout si ceux-ci vont à Canet plage, Collioure ou Argeles sur Mer et s’éloignent de Perpignan pour profiter des journées ensoleillées.

Les techniques utilisées

Il y a deux techniques majeures, le vol par effraction (le cambrioleur va forcer la porte d’entrée de votre maison ou une fenêtre pour s’introduire dans votre domicile ) ou l’escalade qui consiste à s’introduire par une fenêtre ouverte.

Vous protéger

Pour éviter les cambriolages, il y a quelques astuces, ne laissez jamais vos fenêtres ouvertes en votre absence, même si vous êtes à l’étage.

Si vous partez en vacances, demandez à un tiers de relever votre courrier.

Faites installer une porte avec des verrous à multiple points de sécurités, ce dès l’origine via votre constructeur de maison.

Demandez à un professionnel d’installer un système d’alarme, sachez qu’une alarme à très forte sonorité permet de faire fuir un grand nombre de cambrioleur.

Couplez ce système avec un dispositif de télésurveillance, vous diminuerez encore plus les risques de cambriolages.

Des dispositifs permettent aussi de simuler la présence d’occupants, associés à la domotique vous pouvez atteindre un niveau de protection maximale.

Le chien de garde est aussi un excellent moyen de vous protéger des effractions.

N’oubliez surtout pas de souscrire une assurance habitation couvrant vos biens et les dégâts occasionnés par une effraction dans la maison