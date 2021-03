Festival des saveurs Ax les thermes

Plus que quelques jours avant le lancement du Festival des saveurs 2021 à Ax-les-Thermes, les 16, 17 et 18 fevrier .



Avec toujours la même recette inratable: une manifestation festive et familiale, pour mettre en valeur le savoir-faire des producteurs fermiers, des artisans et restaurateurs de la région.



Une des marques de fabrique de l’évènement reste toujours la formation des binômes, où s’associent pour l’occasion un producteur et un restaurateur pour aboutir sur une création gastronomique originale.



Pour le concours des binômes, une cuisine de démonstration sera installée sur le village du festival, où le public et les membres du jury assistent en direct à l’élaboration du plat.



Cette année, un des binômes sera composé par Dylan Morvan (du restaurant Le Maxil à Massat) et Noëlle Morales (apicultrice, récoltante du «Rucher des trois seigneurs»).



Pour le restaurateur, il s’agit surtout de «montrer aux gens ce que l’on fait toute l’année [...] Le travail avec les producteurs est plus facile que ce que l’on peut imaginer.



C’est juste du bon sens. Et en fait, on fait vite des économies par rapport à ce que l’on peut acheter sur des circuits classiques»



Noëlle Morales, habituée du festival, prend plaisir à voir ses produits évoluer à chaque nouvelle collaboration, «chaque année, il y a une création avec un de mes produits, que ce soit le miel, la glace, ou le nougat»



Le Festival des saveurs, ce sera aussi le traditionnel marché gourmand, «pour établir un lien direct entre les artisans ou producteurs et les consommateurs» explique Arnaud Diaz (responsable du festival).



Sans oublier la soirée «saveurs d’Ariège», l’éducation au goût en direction des enfants lors d’un repas à base de produits locaux du 66 en vente directe, ou encore le concours «les azinades», pour mettre à l’honneur un plan ariégeois parfois méconnu: l’Azinat.



Une nouvelle confrérie de l’Azinat va d’ailleurs être créée.



Enfin, cette année, petite nouveauté avant le lancement du festival: la «journée de la vache gasconne» le mercredi 14 septembre.



Direction les estives pour les petits et les grands pour découvrir une partie du patrimoine culinaire ariégeois.

Un Petit avant-goût...



Avec le menu de la Soirée «Saveurs d’Ariège», concocté par Rogier Van Ben Biggelaar (chef du Palais Royal à Mirepoix).



Apéritif «Viva l’Ariège»



Amuse-bouche: Nem végétal farci de coques et chair de crabe, sauce ciboulette



Entrée: Terrine de foie gras de canard, mi-cuit, accompagnée d’azinat travaillé sucré



Poisson: Truite d’élevage bio de Montferrier cuite sur la peau, piperade de légumes, gelée pommes granny/ basilic/citron vert, écume de coquillages



Viande: Trilogie de Porc lourd d’Ariège, (filet mignon juste saisie, lard confit 6 heures, boudin frit)



Fromage: Croustillant de chèvre en bouquet salade



Dessert: Forêt noire revisitée



fournisseur : chez ROMERO Primeur Perpignan, O Delice Fermiers Perpignan