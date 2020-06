la tradition des castellers à Perpignan et en Catalogne

Selon les éditions Saphira, célèbre librairie à Perpignan : Les Castellers ou les "castells" (châteaux en catalan) donnent lieu à des édifices humains de 7 à 10 étages, répondant à des règles et à une organisation très codifiée. Ils sont de la plupart des fêtes traditionnelles catalanes.

la tradition toute catalane remonte au XVIIe siècle dans la région de Barcelone. Elle consistait alors à exécuter de petites tours humaines à la fin des dans ses pratiquées lors des fêtes populaires.

La volonté de réaliser des tours de plus en plus hautes et spectaculaires a entrainé ensuite un développement de la technique, devenue depuis une activité en soi. Après deux périodes de fort essor dans les années 80 et 90 du XXeme siècle, cette activité s'est importée à l'étranger : des "colles" (équipes) ont été créées eu canada, Chili, Brésil et même en Chine.

A Perpignan les trois principales "colles" sont les Castellers du Riberal, les pallagos del Conflent et les Angelets del Vallespir.

La colla des Castellers du Riberal a été fondée en 1997 à Baho dans les PO. La 1ere en France. Ses membres portent une chemise verte et un bandana rouge ("mocador casteller"). Elle a été parrainée par les castellers de Barcelone. Ensuite elle parrainera la naissance des 2 autres équipes en Pyrénées Orientales. Elle est présente aux fêtes patronales de Perpignan, à la feria de Millas et d'autres rassemblements festifs des PO

quelques exemples de ces tours humaines : https://www.youtube.com/watch?v=sv9rskrdWc8