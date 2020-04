Echappée nature avec le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées Cathares

Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares s’inscrit dans les Journées nature organisées par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. Il propose des sorties nature à ne surtout pas manquer !



La première de ces sorties aura lieu le samedi 26 mai. Elle se déroulera sur les communes de Pradettes, Esclagne et Tabre. Puis la suivante aura lieu dans le district de Mouthoumet, avec point de départ au pied de la maison en viager à Albière Occitanie ...



Un circuit pédestre ponctué d’animations permettra de relier les trois communes. Cette boucle de 12 km à cheval entre Pays d’Olmes et Pays de Mirepoix vous entrainera à la découverte des villages de Pradettes, Esclagne et Tabre.



Le point de rendez-vous est à 9 heures le matin à Pradettes. La municipalité vous invite à partager un petit déjeuner devant la mairie.



Après avoir pris des forces, la guide conférencière, vous présentera quelques éléments du patrimoine de la commune. Il s’agit de la chapelle Saint Jean-Baptiste, connue depuis le XVIIIe siècle et remise sur pied par les habitants entre 1980 et 1988.



L’autre point fort est l’éolienne. Construite entre 1927 et 1929, elle fait partie d’un vaste système d’adduction d’eau potable pour les 30 habitants d’alors et leurs animaux.



on vous montrera cette belle construction tout récemment restaurée.



La randonnée pourra ensuite débuter et rejoindre la deuxième étape : Esclagne.



Petit village bénéficiant d’un très beau panorama, il donnera l’occasion à Fabienne Bernard, chargée d’étude auprès de l’Association des Naturalistes de l’Ariège, de faire des points d’arrêt le long du parcours.



Elle expliquera la faune et la flore locale. Le pique-nique tiré du sac se fera à Esclagne. Ensuite, à 13h30, la marche reprendra avec la suite des commentaires de Fabienne Bernard et ses arrêts «nature»



La troisième étape est celle de Tabre. A partir de 15h30, la guide reprendra le flambeau pour un commentaire sur la fontaine.



Réclamée en 1855 par la commune pour faciliter l’alimentation en eau des habitants et des animaux, elle est aujourd’hui en cours de restauration.



La journée se terminera autour d’un diaporama-concert «à fleur de note» consacré aux fleurs d’Ariège.



Pour ceux qui ne souhaiteraient pas finir la boucle en marchant, un mini-bus pourra ramener les chauffeurs vers Pradettes.