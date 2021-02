Pyrénées : La voltige dans le parapente

Le club de parapente Alti’vols a encouragé cette année deux parapentistes pratiquant la voltige.



Cette discipline de haut niveau qui demande une maîtrise technique et un engagement important de la part des pilotes avec des prises de risque considérables, n’est pourtant pas admise comme telle : c'est parti pour une initiation au parapente dans le 66 !



24 nations pratiquant ce sport nature doivent être représentées lors de compétition pour que celle-ci puisse être reconnue par les instances… et pour cause, peu de pilotes ont la capacité physique, technique et mentale pour la pratiquer.



les sportifs déterminés, se sont entraînés tout au long de l’année de façon rigoureuse sur le site d’Organya en Espagne, site de parapente bien connu des voltigeurs.

Les pilotes ont des figures à effectuer, la plus délicate étant le Tumbling : une figure très risquée qui amène le pilote au-dessus de son aile.

Huit tours minimum à passer… si le rythme, la manipulation et la vitesse ne sont pas respectées, un incident de vol peut survenir…



Alain maîtrise aujourd’hui toutes les figures et s’entraîne depuis près d’un an pour réaliser la plus dangereuse (le tumbling)… et c’est chose faite! C’est un des seuls Pyrénéens.

Maxime, de son côté, effectue toutes les figures sauf le Tumbling. Max, n’a pu s’entraîner autant qu’il le souhaitait, ayant été en formation pour obtenir son brevet d’état de parapente…



Dans ce domaine, il n’y a pas d’entraîneur… chaque pilote est son propre entraîneur.



Ils se filment en vol, visualisent ensuite leur pilotage pour s’auto-corriger. D’autre part, les pilotes échangent sur leur progression et leurs erreurs.



Pour les aider dans leurs entraînements, notamment leurs déplacements vers des sites adaptés et des compétitions, le club Alti’vols a sollicité l’aide financière non négligeable d’un sponsor, André Trigano, qui a souhaité encourager cette pratique sportive extrême.



Un seul regret, les deux pilotes étaient fin prêts pour participer au championnat de France mais malgré la volonté de la Fédération Française de vol libre, ce dernier a dû être annulé.



Cependant, Alain a pu représenter le club et la pratique lors du Festival de parapente de St Hilaire qui accueille plus de 70 000 spectateurs.



L’occasion de mettre en avant des années de pratique.



Vidéos de vols:

